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Trump'tan Zelenskiy'e tebrik telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 21:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki erken genel seçimleri kazanması dolayısıyla Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i tebrik etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki erken genel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i telefonla arayarak tebrik etti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Deere, açıklamada, "Başkan Donald Trump, telefonda görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i son seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti. Başkan Trump ile Devlet Başkanı Zelenskiy, enerji ve ekonomik iş birliği dahil ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını ele aldılar." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da rakibini rekor oy farkıyla geride bırakarak devlet başkanı olan Zelenskiy, kurduğu Halkın Hizmetkarı Partisinin erken genel seçimlerde elde ettiği sonuçlarla da ikinci bir zafere imza atmıştı.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Zelenskiy'in partisi Halkın Hizmetkarı, yüzde 43,17 oy alarak seçimden birinci olarak çıkmıştı.

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ABD Donald Trump Ukrayna

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