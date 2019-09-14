"Truva Koleksiyonu" British Museum Shop'ta satılacak

İSTANBUL (AA) - Truva efsanesini ve hazinelerini konu alan 500 parça hediyelik eşyadan oluşan "Truva Koleksiyonu"nu, 21 Kasım'da Londra'daki British Museum Shop'ta satışa çıkarılacak.

Anadolu Kültürel Girişimcilik'ten (AKG) yapılan açıklamaya göre, 2017 başından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bulunan 186 müze ve ören yerinin ticari alanlarını işletmekte olan, dünyanın en büyük müze mağazası zinciri AKG, Truva Koleksiyonu ile yurt dışına açılıyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan British Museum'da 21 Kasım-8 Mart tarihleri arasında Troya Antik Kenti eserlerinden oluşan "Troy: Myth and Reality" sergisi düzenlenecek.

Truva hazinelerini bulundukları ülkelerden toplayarak çatısı altında sergilemeye hazırlanan British Museum, satışa sunacağı hediyelikler için AKG'nin Truva Koleksiyonu'nu seçti.

Sergi kapsamında, Çanakkale'de Truva Müzesi, Truva Ören Yeri ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan müze mağazalarda satılan Truva efsanesini ve hazinelerini konu alan koleksiyondan yaklaşık 500 parça hediyelik eşya, Londra'daki British Museum Shop'da satışa çıkarılacak.