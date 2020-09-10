TSE Başkanı açıkladı! Koronavirüsten korunmak için maske nasıl olmalı?

Artan vaka sayılarıyla beraber getirilen koronavirüs tedbirleri kapsamında mesken dışındaki bütün alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenle vatandaşlar tarafından koronavirüsten koruyan maske hangisi sorusu sorulmaya başlandı. Özellikle vatandaşlar maske satın alacakları zaman maske nasıl olmalı sorusunun yanıtını da düşünmeye başladı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, merak edilen ideal maske nasıl olmalı sorusuyla ilgili olarak gereklilikleri DHA’ya anlattı. Vatandaşlar arasında koronadan korunmak için hangi maske kullanılır diye tartışılırken Şahin, cerrahi maske ve bez maske koruyuculuğunun eşit olduğunu ve standartlarının aynı olduğunu belirtti. Peki, koronadan korunmak için hangi maske kullanılmalı?

VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN HANGİ MASKEYİ KULLANMALIYIZ?

Bez maskelerin belirli ebatları olduğunu aktaran Prof. Dr. Şahin, klipsin zımba gibi keskin kenarları olmaması gerektiğini ve yüzle temas ettiğinden dolayı kullanım sırasında sıkıntı doğurmaması gerektiğini belirtti. Cilde zarar verecek bir unsurun bulunmaması gerekliliğine dikkat çeken Şahin, maske özellikleri nasıl olmalı noktasında ipliklerin dikey ve yatay olarak dokunmasıyla meydana gelen yüzeyler arasında 3 mikrondan büyük damlalar için bariyer oluşması gerektiğini aktardı. Damlacık yoluyla bulaşan bir virüsle karşı karşıya olunduğu için 3 mikrondan yüksek damlacıkların geçememesinin koruyucu bir özellik olarak öne çıktığını söyledi.