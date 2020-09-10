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TSE Başkanı açıkladı! Koronavirüsten korunmak için maske nasıl olmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.09.2020 17:33 | Son Güncelleme

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, maske özellikleri nasıl olmalı konusunda açıklama yaptı. Bez maskeyle cerrahi maske koruyucuğunun eşit olduğunu söyleyen Şahin, neyden dokunmuş olursa olsun maskelerin 3 mikrondan daha büyük damlacıklar için bariyer oluşturabilmesi gerektiğini belirtti. Şimdi herkes koronavirüsten koruyan maske hangisi sorusuna yanıt arıyor. Peki, ideal maske nasıl olmalı? İşte detaylar...

TSE Başkanı açıkladı! Koronavirüsten korunmak için maske nasıl olmalı?

Artan vaka sayılarıyla beraber getirilen koronavirüs tedbirleri kapsamında mesken dışındaki bütün alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenle vatandaşlar tarafından koronavirüsten koruyan maske hangisi sorusu sorulmaya başlandı. Özellikle vatandaşlar maske satın alacakları zaman maske nasıl olmalı sorusunun yanıtını da düşünmeye başladı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, merak edilen ideal maske nasıl olmalı sorusuyla ilgili olarak gereklilikleri DHA’ya anlattı. Vatandaşlar arasında koronadan korunmak için hangi maske kullanılır diye tartışılırken Şahin, cerrahi maske ve bez maske koruyuculuğunun eşit olduğunu ve standartlarının aynı olduğunu belirtti. Peki, koronadan korunmak için hangi maske kullanılmalı?

VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN HANGİ MASKEYİ KULLANMALIYIZ?

Bez maskelerin belirli ebatları olduğunu aktaran Prof. Dr. Şahin, klipsin zımba gibi keskin kenarları olmaması gerektiğini ve yüzle temas ettiğinden dolayı kullanım sırasında sıkıntı doğurmaması gerektiğini belirtti. Cilde zarar verecek bir unsurun bulunmaması gerekliliğine dikkat çeken Şahin, maske özellikleri nasıl olmalı noktasında ipliklerin dikey ve yatay olarak dokunmasıyla meydana gelen yüzeyler arasında 3 mikrondan büyük damlalar için bariyer oluşması gerektiğini aktardı. Damlacık yoluyla bulaşan bir virüsle karşı karşıya olunduğu için 3 mikrondan yüksek damlacıkların geçememesinin koruyucu bir özellik olarak öne çıktığını söyledi.

TSE Başkanı açıkladı! Koronavirüsten korunmak için maske nasıl olmalı?

Bunların yanı sıra maske kumaşı nasıl olmalı sorusuna da yanıt aranıyor. Maske yapımında kullanılan malzeme cilde temas ettiğinde de alerjik bir etki yaratmamalı. Buna genel olarak biyouyumlu malzeme denildiğini aktaran Şahin, kumaşın sentetik ya da doğal liflerden dokunan bir kumaş olabileceğini söyledi. Aynı zamanda örgüsünün de değişik olabileceğine değinen Şahin, önemli olanın 3 mikrondan büyük geçişe izin vermiyor olması olduğunu söyledi.

BEZ MASKE NASIL OLMALI?

Çekildiği zaman maskenin kopmaması gerektiğine ve dikişlerinin sağlamlığına da dikkat çeken Şahin, tıbbi açıdan bakıldığında da bakteri filtrasyonu, mikrobiyal temizlik, solunabilirlik ve yıkanabilirlik gibi bez maskelerin 4 ana kriterine değindi. Solunabilirliğin de belirli bir seviye altına düşmemesi gerektiğini belirten Şahin, bu oranın %60 solumaya uygun olması gerektiğini söyledi. Virüsten korunmak için maske çeşitleri arasında yer alan bez maskelerle ilgili olarak bakteri filtrasyonu bakımından geçirgenlik olarak cerrahi maskelerdeki gibi %90 üstünde koruma sağlıyor olmasına gerekliliğine değindi. Mikrobiyel temizlik bakımından mikrobiyel bakteri tutmaması ve yıkanabilirlik açısından da en az 5 defa yıkanabiliyor olması gerektiğini söyledi.

Koronavirüsten korunmak için maske arayışında olan vatandaşlar için Prof. Dr. Şahin, maskelerin geçtiği testlerden de bahsetti. Cerrahi ve bez maskelerin ciddi testleri olduğunu söyleyen Şahin, bir kısmını TSE’nin, bir kısmını da TÜBİTAK’ın yaptığı belirtti. TSE tarafından hazırlanan maske standardına göre bez maskelerin, cerrahi maskelerin sağladığı şartların tamamını sağlamak zorunda olduğunu aktardı. Şimdi vatandaşlar koronadan korunmak için hangi maske takılmalı konusunda standartlara uygun olan maskelerin arayışına giriyor.

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