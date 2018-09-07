Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "TSE Türkiye'de yönetim sistemlerinin belgelenmesi ve gelişmesi noktasında ciddi katkıları olan bir kuruluş olarak faaliyetlerine devam etmektedir."

Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret etmesinin ardından Büyükşehir Belediyesine "TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi" verilmesi programına katıldı.

Prof. Dr. Şahin, programda yaptığı konuşmada, nüfus yoğunluğunun kent merkezlerinde yoğunlaşması ve belediyelerin vatandaşların refahını artırmak için daha fazla çalışması gibi nedenlerden dolayı yerel yönetimlerin iş yükünün arttığını söyledi.

Belediyelerin toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmek yaşam kalitesini artırmak ve mükemmeli aramak için sürekli kendilerini geliştirme sürecinde olduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Malatya Büyükşehir Belediyesi kaliteye yönelik sistemlerin hayata geçirilmesi ve belgelenmesi anlamında ülkedeki öncü belediyelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Belediye şu ana kadar Kalite Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerini aldı. Bugün de TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi'ni takdim edeceğiz. 4 alanda yönetim sistemini belgelendiriyor. Bakıldığında belediye başkanı ve personelinin sisteme ne kadar inandığını ve kararlılıkla çalıştığını anlamamız mümkündür. Belediye yöneticilerinin desteği olmadan bunların alınması mümkün değil. Analitik düşünen, süreçleri ayırabilen, tanıyabilen, bunların kayıtlarını tutabilen ve yaptığı işin daha iyisini yapabilen bir ekibiniz olmalı ki bunları yapabilesiniz. "