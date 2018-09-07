Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "TSE Türkiye'de yönetim sistemlerinin belgelenmesi ve gelişmesi noktasında ciddi katkıları olan bir kuruluş olarak faaliyetlerine devam etmektedir."
Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret etmesinin ardından Büyükşehir Belediyesine "TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi" verilmesi programına katıldı.
Prof. Dr. Şahin, programda yaptığı konuşmada, nüfus yoğunluğunun kent merkezlerinde yoğunlaşması ve belediyelerin vatandaşların refahını artırmak için daha fazla çalışması gibi nedenlerden dolayı yerel yönetimlerin iş yükünün arttığını söyledi.
Belediyelerin toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmek yaşam kalitesini artırmak ve mükemmeli aramak için sürekli kendilerini geliştirme sürecinde olduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:
"Malatya Büyükşehir Belediyesi kaliteye yönelik sistemlerin hayata geçirilmesi ve belgelenmesi anlamında ülkedeki öncü belediyelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Belediye şu ana kadar Kalite Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerini aldı. Bugün de TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi'ni takdim edeceğiz. 4 alanda yönetim sistemini belgelendiriyor. Bakıldığında belediye başkanı ve personelinin sisteme ne kadar inandığını ve kararlılıkla çalıştığını anlamamız mümkündür. Belediye yöneticilerinin desteği olmadan bunların alınması mümkün değil. Analitik düşünen, süreçleri ayırabilen, tanıyabilen, bunların kayıtlarını tutabilen ve yaptığı işin daha iyisini yapabilen bir ekibiniz olmalı ki bunları yapabilesiniz. "
Türkiye'de belgelendirme ve birtakım denetimlerin yapılması konusunda görevli tek kamu kuruluşu olduklarını dile getiren Şahin, "Bu alan Avrupa Birliği süreciyle başka oyuncuların da yer aldığı bir alan olmasına rağmen yinede TSE bu özelliği sebebiyle tercih ediliyor. TSE Türkiye'de yönetim sistemlerinin belgelenmesi ve gelişmesi noktasında ciddi katkıları olan bir kuruluş olarak faaliyetlerine devam etmektedir. " diye konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise ülke olarak standartları yükseltmenin gerekliğine işaret ederek, "Bugün, İdlib'i, doları tartışıyorsak ve bir noktada saldırı gören tarafsak, bu bizim kaliteyi, ilmi, bilimi, yeniliği ve öncü olmayı terk ettiğimiz içindir. Bu millet öncü ve standartları belirleyen olmuştur ama tarihin kuralları da değişmez. Çalışmadığınız, eksik bıraktığınız zaman, görevinizi yerine getirmediğiniz zaman, görevini yapanlar öne geçerler, önde koşarlar, sizi de yönetirler. Biz aslında tarih boyunca doğunun bir parçası olarak, Doğu'nun sesi olmuşuz ve Batı ile uyumu ortaya koymuşuz. Gelişmeyi, bilimi ve okumayı ihmal ettiğimiz için de operasyonlara maruz kalan ülke haline geliriz. Çok çalışmamız gerekiyor. " ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Şahin, Polat'a TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi'ni verdi.
Polat ise Şahin'e plaket ve Malatya kayısısı hediye etti.
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