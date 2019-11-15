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TSE Başkanı Şahin: “Kalkınmanın anahtarı kalite, kalitenin anahtarı TSE’dir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:46 | Son Güncelleme

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “Dinamik bir ekonomik ve toplumsal yapıya sahip olan ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artırması, standartlara uygun yüksek kalitede mal ve hizmet üretimine bağlıdır. Kalkınmanın anahtarı kalite, kalitenin anahtarı TSE’dir" dedi.
Birleşmiş Milletlerin 1990 yılında aldığı karar doğrultusunda her yıl Kasım ayının ikinci perşembe günü ‘Dünya Kalite Günü’ olarak kutlanıyor. ‘Dünya Kalite Günü’ ve ‘Avrupa Kalite Haftası’ nedeniyle açıklamada bulunan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “Dinamik bir ekonomik ve toplumsal yapıya sahip olan ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artırması, standartlara uygun yüksek kalitede mal ve hizmet üretimine bağlıdır. Bütün hizmetlerinde kaliteyi öncelikli konu olarak ele alan TSE, gerek üreticilerimizin rekabette avantajlı bir konuma gelebilmesi, gerekse de tüketicilerimizin almış olduğu ürün veya hizmetlerden azami fayda elde edebilmesi için ülkemizdeki kalite altyapısının her alanda yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. TSE, kalite çalışmalarını sadece ülke sınırları içinde değil uluslararası alanda da başarıyla gerçekleştirmekte, üretici ve tüketicilerimizin kaliteyle ilgili bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda temsiline ve böylelikle bu kuruluşlarda milli çıkarlarımız doğrultusunda kararlar alınmasına öncülük etmektedir. TSE’nin kaliteyle ilgili bölgesel ve uluslararası kuruluşlardaki etkinliği aynı zamanda üretici ve tüketicilerimizin dünyada kalite alanındaki gelişmeleri takip edebilmesine de olanak sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

Avrupa Kalite Teşkilatı’nda 43’üncü yıl
TS’nin çalışmalarına ilişkin de Şahin, "Enstitümüz, 1976 yılından bu yana tam üyesi olduğu Avrupa’nın kalite alanındaki lider kuruluşu Avrupa Kalite Teşkilatı’nda (EOQ) 43’üncü yılını doldurmuştur. 70 binden fazla üye ve 500 bin firmayı kapsayan EOQ, Avrupa toplumunun kalite alanında desteklenmesini hedefleyerek, üye kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayıcı katalizör görevi görmektedir. TSE, EOQ üyeliği süresince teşkilatın kongrelerine birçok kez ev sahipliği yapmış, çalışmalarına aktif olarak katılmış ve yeni projeler geliştirerek ülkemizde ve Avrupa’da kalite altyapısının geliştirilmesine katkılarda bulunmuştur" dedi.
TSE olarak mal ve hizmet üretiminde ve bu üretimlerin tüketicilere sunulmasında kalitenin hem ülke kaynaklarının kullanımı hem de yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Şahin, "Kalkınmanın anahtarının kalite, kalitenin anahtarının da TSE olduğuna inanan Enstitümüz, 65 yıldır yürüttüğü tüm faaliyet ve hizmetlerde ülkemizde kalite bilincinin yaygınlaşması, kaliteli üreten ve kaliteli yaşayan bir toplum vizyonunun yerleşmesi için çaba göstermektedir. TSE olarak kalitenin başarıya ulaşmanın en önemli araçlarından biri olduğunu hatırlatarak ‘Avrupa Kalite Haftası’nı ve ‘Dünya Kalite Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.

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