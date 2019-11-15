TSE Başkanı Şahin: “Kalkınmanın anahtarı kalite, kalitenin anahtarı TSE’dir”

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “Dinamik bir ekonomik ve toplumsal yapıya sahip olan ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artırması, standartlara uygun yüksek kalitede mal ve hizmet üretimine bağlıdır. Kalkınmanın anahtarı kalite, kalitenin anahtarı TSE’dir" dedi.

Birleşmiş Milletlerin 1990 yılında aldığı karar doğrultusunda her yıl Kasım ayının ikinci perşembe günü ‘Dünya Kalite Günü’ olarak kutlanıyor. ‘Dünya Kalite Günü’ ve ‘Avrupa Kalite Haftası’ nedeniyle açıklamada bulunan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “Dinamik bir ekonomik ve toplumsal yapıya sahip olan ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artırması, standartlara uygun yüksek kalitede mal ve hizmet üretimine bağlıdır. Bütün hizmetlerinde kaliteyi öncelikli konu olarak ele alan TSE, gerek üreticilerimizin rekabette avantajlı bir konuma gelebilmesi, gerekse de tüketicilerimizin almış olduğu ürün veya hizmetlerden azami fayda elde edebilmesi için ülkemizdeki kalite altyapısının her alanda yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. TSE, kalite çalışmalarını sadece ülke sınırları içinde değil uluslararası alanda da başarıyla gerçekleştirmekte, üretici ve tüketicilerimizin kaliteyle ilgili bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda temsiline ve böylelikle bu kuruluşlarda milli çıkarlarımız doğrultusunda kararlar alınmasına öncülük etmektedir. TSE’nin kaliteyle ilgili bölgesel ve uluslararası kuruluşlardaki etkinliği aynı zamanda üretici ve tüketicilerimizin dünyada kalite alanındaki gelişmeleri takip edebilmesine de olanak sağlamaktadır" şeklinde konuştu.