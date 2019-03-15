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TSE Başkanı Şahin: “Türk Standartları Enstitüsü tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamaya yönelik önemli görevleri yerine getirmektedir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 17:16 | Son Güncelleme

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof.

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “Türk Standartları Enstitüsü tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamaya yönelik önemli görevleri yerine getirmektedir” dedi.
Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, 15 Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nün tüm dünyada tüketici haklarının daha ileriye götürülmesi, bu haklar konusunda farkındalık oluşturulması ve tüketicinin bilinçlendirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Şahin, "Tüketicilerin haklarının korunması konusunda Anadolu coğrafyasında köklü gelenekler bulunmaktadır. 12’nci yüzyıldan itibaren Anadolu’da çok yaygın biçimde faaliyet gösteren Ahilik teşkilatının işleyişi esas olarak üretimin kalitesine ve imalattan tüketime belli standartların korunmasına dayanmaktaydı. 16. yüzyılda 2’nci Bayezid devrine ait ’Bursa, İstanbul ve Edirne İhtisab Kanunnameleri’ ise dünyada bugünkü anlamda oluşturulan ilk yazılı standartlardan olup, tüketici haklarını koruyan kanunlar olarak bilinmektedir. Tarihindeki köklü geleneklerinden de güç alarak 65 yıldır standardizasyon, belgelendirme, test ve deney konularında hizmet veren TSE, tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamaya yönelik önemli görevleri yerine getirmektedir" dedi.
Enstitü, standardizasyon ve TSE marka sistemiyle tüketicilere standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunulmasının teminatı haline geldiğini belirten Şahin, "Ürün, sistem, hizmet ve personel belgelendirmeleri, muayene-gözetim, deney-kalibrasyon faaliyetleri ve bu alanlarda verilen eğitimler işletmeler için, ülke kaynaklarının azami fayda doğrultusunda kullanılmasının ve standartlara uygun yüksek kalitede mal ve hizmet üretiminin anahtarıdır. Bu hizmetler aynı zamanda hem tüketiciler hem üreticilerde kalite olgusunun yerleşmesini sağlayan çalışmalar olarak dikkat çekmektedir" ifadelerini kullandı.
Enstitü tarafından belgelendirilen binlerce firmanın on binlerce ürünü üzerinde yer alan TSE markasının tüketiciler tarafından tanındığını, bilindiğini, kalite ve güvenin garantisi olarak algılandığını anlatan Şahin, "Enstitümüz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüketicilerimizin beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla tüm hizmetlerine ulusal/uluslararası standartlar ve tüketicilerin bir ürün ve hizmetten beklediği asgari şartlar olan güven ve kalite ekseninde devam edecektir" dedi.
TSE olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hizmet şemsiyesi altında “yüksek kalite tek standardımız” şiarıyla hizmetlerini sürdüreceklerini vurgulayan Şahin, "15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü ve 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.
TSE’nin gerek vatandaşlarla, gerek paydaşlarla, gerekse TSE’den hizmet alan firmalarla etkili, hızlı bir iletişim ağı oluşturabilmesi ve süreçlerle ilgili öneri, soru, sorunların en kısa sürede cevaplandırılabilmesi için müşterilerin kullanımına açık bir “Bilgilendirme Merkezi” kuruldu. Bu merkeze "https://www.tse.org.tr/BizeUlasin" adresinden erişim sağlanabiliyor. Ayrıca TSE belgesi taşıyan bir ürün ya da hizmetle ilgili herhangi bir şikâyeti olan tüketicilerin 444 0 873 numaralı telefondan TSE’ye ulaşmaları mümkün. TSE’ye iletilen şikâyet konuları üreticilere aktarılarak, çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor.

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