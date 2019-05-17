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TSE ve TÜRKAK'tan Azerbaycan'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

TSE ve TÜRKAK ile Azerbaycan Gıda Güvenliği Enstitüsü arasında iş birliği protokolleri imzalandı

BAKÜ (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile Azerbaycan Gıda Güvenliği Enstitüsü arasında iş birliği protokollerine imza atıldı.

Bakü'de 2. Uluslararası Gıda Güvenliği Konferansı düzenlendi. Konferansın açılış toplantısına, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Tarım Bakanı İnam Kerimov, Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar Tehmezli, ABD, Sırbistan, Gürcistan ve Kazakistan gibi ülkelerden gıda güvenliği alanındaki kurumların üst düzey yetkilileri katıldı.

Konferansta Türkiye'yi TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, TÜRKAK Genel Sekreter Vekili​ Orbay Evrensevdi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan temsil etti.

Konferans kapsamında Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansına Bağlı Gıda Güvenliği Enstitüsü ile TSE ve TÜRKAK arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Protokollere TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin, TÜRKAK Genel Sekreter Vekili​ Evrensevdi ile Azerbaycan Gıda Güvenliği Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Sadig Memmedov imza attı.

TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin, imza töreninde yaptığı konuşmada, gıda sektöründeki uzun yıllara dayalı bilgi birikimlerini kardeş ülke Azerbaycan'la paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Tarladan sofraya her aşamada gıda güvenliğinin sağlanması ve devletin ilgili tüm taraflara bu garantiyi vermesinin önemli bir konu olduğunu vurgulayan Şahin, "Mevcut laboratuvarların yenilenmesi, yenilerinin kurulması, her türlü teknik desteğin sağlanması, ISO 22000 gibi uluslararası standartlara entegrasyon, personelin yeterliliğinin artırılması gibi konuları içeren protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlaşma ile ileriki dönemdeki iş birliğinin temelini atmış oluyoruz." dedi.

Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada da özellikle dost ve kardeş Azerbaycan'la iş birliklerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, "Eğitim, laboratuvar altyapısı, piyasa izleme ve gözleme, piyasa denetimi konusunda birikimlerimizi paylaşmak adına bu anlaşmayı imzaladık. Karşılıklı personel eğitimi, laboratuvar altyapısının geliştirilmesi, iki ülke arasında ticarete konu olacak gıda ürünlerinin karşılıklı belgelendirilmesi gibi konularda altyapı hazırlanmış olacak." şeklinde konuştu.

TÜRKAK Genel Sekreter Vekili​ Evrensevdi de Azerbaycan'la birikimlerini paylaşacaklarını, Azerbaycanlı ilgili kurumlara akreditasyon ve eğitim desteği sağlayacaklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Adem Şahin TSE TURKAK

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