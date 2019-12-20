TSE’den Gaziantep Üniversitesine dört kalite ve hijyen belgesi

Kalite Yönetim Sistemi ve Hijyen Yönetim Sistem Belgesi almaya hak kazanan Gaziantep Üniversitesine belgelerini Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin takdim etti.

Gaziantep Üniversitesinin kalite çalışmaları kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Diş Hekimliği Fakültesi, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, GAÜN Kreş ve Anaokulu Müdürlüğüne kalite belgesi, GAÜN Sporium ise hijyen belgesi verildi. GAÜN Mavera Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan belge takdim törenine Gaziantep Valisi Davut Gül,, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, TSE Başkanı Adem Şahin ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Şahin: “GAÜN kalite noktasında bütünleşik bir yapıya gidiyor”

Belge takdim töreninde açıklamalarda bulunan ve Gaziantep Üniversitesinin kalite noktasında bütünleşik bir yapıya doğru gittiğini aktaran TSE Başkanı Adem Şahin, “Gaziantep Üniversitesi, bu bölgede çok köklü eğitim kurumlarından bir tanesi. Türk bilim hayatına Türk eğitim hayatına çok önemli katkılar sağlamış bir üniversite. Bugün bu üniversitemize 4 belge vereceğiz. Bu 4 belgeyi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi, GAÜN Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü ile GAÜN Spor Merkezi’ne vereceğiz. Bu birimler öyle bir yapı ortaya koyuyor ki bunun bir adım sonrasında üniversitenin bütün hizmetleri kalite yönetim sistemleri arasında bütünleşik bir yapıya doğru gidiyor. Ben bu noktada rektörümüze ve katkı veren bütün değerli arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bizim bu konuya bakışımız sadece bir belge vermek değil. Sonuçta biz ülkemizin kaynaklarını daha iyi kullanmak adına bir arayışın, bir çabanın içerisindeyiz ve bunun sonucunu belgelendiriyoruz. Dolayısıyla üniversitelerimizin de bunu yapmış olması önemli. Ben bugün yapacağımız bu belge töreni sonrasında çalışmaları belge ile taşlanmış olan her bir birimin yaptıkları faaliyetler ile daha etkin, daha verimli hizmet sunacağına inanıyorum” dedi.