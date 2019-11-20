TSI Seats, Airbus’ın koltuk tedarikçisi oluyor

Türk Hava Yolları, THY Teknik A.Ş. ve Assan Hanil (Kibar Holding ve Güney Koreli küresel otomobil parçaları tedarikçisi Hanil Seoyon E-Hwa ortak girişimi) şirketlerinin ortak girişimiyle Türkiye’nin ilk ve tek uçak koltuk üreticisi olarak kurulan TSI Uçak Koltuk Üretimi San. Ve Tic. A.Ş. Airbus müşterisi hava yolu şirketlerine uçak koltuğu seçenekleri sunulan katalogda yer aldı. TSI Seats ve Airbus firmaları arasında bugün imzalanan anlaşmayla 2015 yılından bu yana iki şirket arasındaki başarılı iş birliği sonucu Airbus’ın BFE (Buyer Furnished Equipment - müşteri tercihli ekipman) kataloğunda yer alma hakkı kazandı. Onaylı Koltuk Tedarikçisi Anlaşması ile TSI Seats’e ait Skysofa ve Epianka model ekonomi sınıfı koltuklar Airbus’ın A350 XWB, A330 ve A320 uçak modelleri için katalogda yer alacak. Elesa S modeli de kataloğun gelecekteki ürünler bölümüne yerleştirilecek. TSI Seats’in ilk Business Class ürünü olan Royalux sertifikalandırma aşaması tamamlandıktan sonra katalogdaki yerini alacak. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı “2011 yılında büyük bir girişimle Türk Sivil Havacılık tarihinde bir ilke imza atarak, sektöre lojistik destek sağlamak amacıyla, partner firmamız Assan Hanil ile birlikte sektörde çok daha aktif bir rol üstlendik. Uçak koltukları ve yedek parçalarını tasarlamak, üretmek, değiştirmek ve ticarileştirmek amacıyla kurulan TSI Aviation Seats bugün Airbus’ın onaylı koltuk tedarikçisi oldu. Bu güzel iş birliğinin sonuçlarını görmekten mutluyuz. Türkiye’nin ilk ve tek uçak koltuk üreticisi olan TSI’ın 2023’e kadar global pazardaki ilk beş uçak koltuk üreticisi firma arasında yer alma hedefi var. Bu başarının hedefimize giden yolda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Airbus firması ile yapılan bu anlaşmanın sivil havacılık alanında yapılacak yeni anlaşmalara öncülük edeceğine inanıyorum. Yerli ve milli bir şirketin bu başarısı bizler için gurur vesilesidir. İş birliğimizin güçlenerek devam edeceğini umuyor bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

İmza töreninde söz alan Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Havacılık sektörünün uluslararası referanslarından Airbus ile Kibar Holding, Türk Hava Yolları ve THY Teknik A.Ş. ortak girişimi olan TSI Seats arasında bugün “Onaylı Koltuk Tedarikçisi Anlaşması” imzalanıyor. Bu anlaşmayla TSI Seats, uçak üreticileri tarafından onaylanan tedarikçilerin bulunduğu kataloğa kendi ölçeğinde giren ilk firma olacak. Katalog sayesinde TSI’ın sektördeki bilinirliğinin ve ulaşabilirliğinin artması bekleniyor. Katalog tedarikçilere görünür olma imkanı sağlamanın yanı sıra Airbus tarafından onaylı olmanın prestijini de beraberinde getiriyor. Airbus Katalog projesinin toplam uçak siparişlerindeki payı, retrofit projelerinde beklenen artış ve TSI Seats’in diğer projelerini de göz önünde bulundurarak 2023’te 100 milyon Doları aşan ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

TSI tarafından geniş gövdeli uçaklar için üretilen Skysofa model ekonomi sınıfı koltukların Airbus’a ilk teslimatı Eylül 2015’te gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl, Airbus A321neo ve Boeing B737 MAX dar gövdeli uçaklar için gerekli sertifikaları alarak uçmaya başlayan Epianka, bu yıl Temmuz ayında Boeing B787 Dreamliner model uçaklarda kullanıldı. 2019’un 3. çeyreğinden itibaren de Airbus A350 model geniş gövde uçaklar için teslimatlar başlıyor. Türk Hava Yolları, THY Teknik A.Ş. ve Assan Hanil şirketlerinin ortak iştiraki olan TSI Seats, yerli tedarikçilerine verdiği destek ile dışa bağımlılığı azaltıyor. TSI Seats toplamda 150 kişiye ulaşan ekibi ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve Utah, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tesislerinde tasarım, mühendislik, üretim ve AR-GE faaliyetlerini sürdürüyor.

TSI Uçak Koltuk Üretim, uçağın yakıt tüketimini doğrudan etkileyen ağırlık konusu üzerine odaklanarak rekabetçi fiyatlarla yüksek kaliteli, hafif ve innovatif ürünlerin tasarımını ve üretimini gerçekleştiriyor. Milli üretici, katma değeri yüksek olan sivil havacılık pazarından yüksek pay almayı ve 2023’e kadar global pazardaki ilk beş uçak koltuk üreticisi firma arasına girmeyi hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda Airbus’ın onaylı koltuk tedarikçisi olan şirket yerli marka olarak büyümesini ve yatırımlarını sürdürüyor.

