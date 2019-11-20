TSI Seats, Airbus’ın “Onaylı Koltuk Tedarikçisi” olmaya hak kazandı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları, THY Teknik A.Ş. ve Assan Hanil şirketlerinin ortak girişimiyle kurulan Türkiye’nin ilk ve tek uçak koltuk üreticisi olan TSI Seats Uçak Koltuk Üretimi, Airbus müşterisi havayolu şirketlerine uçak koltuğu seçenekleri sunulan katalogda yer aldı.

TSI Seats ve Airbus firmaları arasında imzalanan anlaşmayla 2015 yılından bu yana iki şirket arasındaki iş birliği sonucu TSI Seats’e ait Skysofa ve Epianka model ekonomi sınıfı koltuklar Airbus’ın A350 XWB, A330 ve A320 uçak modelleri katalogda yer alacak. Elesa S modeli de katalogun gelecekteki ürünler bölümüne yerleştirilirken, TSI Seats’ın ilk Business Class ürünü olan Royalux sertifikalandırma aşaması tamamlandıktan sonra kataloga konulması bekleniyor.

HEDEFİMİZ İLK BEŞTE OLMAK

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı “2011 yılında büyük bir girişimle Türk Sivil Havacılık tarihinde bir ilke imza atarak, Sektöre lojistik destek sağlamak amacıyla, partner firmamız Assan Hanil ile birlikte sektörde çok daha aktif bir rol üstlendik. Uçak koltukları ve yedek parçalarını tasarlamak, üretmek, değiştirmek ve ticarileştirmek amacıyla kurulan TSI Aviation Seats bugün Airbus’ın onaylı koltuk tedarikçisi oldu. Bu güzel işbirliğinin sonuçlarını görmekten mutluyuz. Türkiye’nin ilk ve tek uçak koltuk üreticisi olan TSI’ın 2023’e kadar global pazardaki ilk beş uçak koltuk üreticisi firma arasında yer alma hedefi var. Bu başarının hedefimize giden yolda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Airbus firması ile yapılan bu anlaşmanın sivil havacılık alanın da yapılacak yeni anlaşmalara öncülük edeceğine inanıyorum” dedi.