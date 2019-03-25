HABER

Tsipras: Türk jetleri helikopterimi taciz etti

25.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Ege Denizi’ndeki Eşek Adası’na uçarken helikopterinin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini öne sürdü.

Tsipras: Türk jetleri helikopterimi taciz etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Ege Denizi’nde Didim’in açıklarında yer alan Eşek Adası’na (Agathonisi) uçtuğu sırada helikopterinin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini öne sürdü.

Yunanistan devlet televizyonu ERT’ye konuşan Tsipras, ülkesinin Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılışının yıldönümü kutlamaları kapsamındaki ziyaret sırasında Türk savaş jetlerinin Yunan hava sahasını ihlal ederek kendisine "hoş geldin" dediklerini aktardı.

Bu ihlal nedeniyle içinde bulunduğu helikopterin pilotunun alçaktan uçmak zorunda kaldığını söyleyen Tsipras, alçak uçuşun Yunan jetleri bölgeye gelene kadar devam ettiğini ifade etti. Tsipras’ın "Bu aptalca davranışların hiçbir anlamı yok. Sadece yakıt israfı" dediği aktarıldı.

Konuyla ilgili Türk tarafından henüz bir yanıt gelmedi.

Ege Denizi’ndeki kıta ve hava sahanlığı konuları Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır devam eden bir sorun. Şubat başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da görüşen Yunanistan Başbakanı Tsipras, görüşme sonrasında yapılan ikili basın toplantısında, "Ege Denizi'nde gerginliğin azaltılması konusunda diyaloğun" önemini vurgulamış, ancak gerektiği taktirde "ülkemizi korumak için atalarımızın bize öğrettiklerini yaparız" demişti.

dpa,AP/DÇÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
Trafikte Yakınlarını Kaybedenler Adalet İstiyorTrafikte Yakınlarını Kaybedenler Adalet İstiyor
Yeni Zelanda’daki cami saldırısına üst düzey soruşturma açılacakYeni Zelanda’daki cami saldırısına üst düzey soruşturma açılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan Başbakanı Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

Irak'ta sel hayatı olumsuz etkiledi

Irak'ta sel hayatı olumsuz etkiledi

Bakan Çavuşoğlu’ndan pasaportsuz seyahat açıklaması

Bakan Çavuşoğlu’ndan pasaportsuz seyahat açıklaması

Çok önemli açıklama: İstifaya açığım...

Çok önemli açıklama: İstifaya açığım...

Dünyayı sarsan iddia: Muhalefet ülkede suikastlar planladı!

Dünyayı sarsan iddia: Muhalefet ülkede suikastlar planladı!

Bufalo, yavrusunu ısıran aslanı perişan etti!

Bufalo, yavrusunu ısıran aslanı perişan etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.