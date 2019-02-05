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Tsipras'ın Türkiye ziyareti Atina için neden önemli?

05.02.2019 01:06 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı yarın Türkiye'ye gidiyor.

Tsipras'ın Türkiye ziyareti Atina için neden önemli?

Atina'da Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konusunda Tsipras'ın artık "daha esnek olabileceği" yorumu yapılıyor. Tsipras'ın çantasındaki konuları Stelyo Berberakis yazdı.Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, iktidara geldği 2015'ten sonra Türkiye'ye üçüncü ziyaretini 5 -6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirecek.

5 Şubat Salı günü Atina'dan Ankara'ya gidecek olan Tsipras, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayında karşılanacak. Tsipras, ertesi gün İstanbul'a geçecek ve orada Fener Rum Patriki Bartholomeos ile birlikte 1972'den bu yana kapalı bulunan Heybeli Adasındaki Ruhban okulunu ziyaret edecek olan ilk Yunanistan Başbakanı sıfatını kazanacak.

Tsipras'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretine Atina'da büyük önem veriliyor.

İki ülke arasındaki sabitleşen Ege anlaşmazlıkları, hava ihlalleri, Kıbrıs sorunu, azınlıkların karşılaştığı sorunlara ek olarak son zamanlarda doğu Akdeniz bölgesinde ve Kıbrıs adası yöresindeki sondaj çalışmalarıından kaynaklanan görüş ayrlıkları ile 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a firar eden 8 askerin Yunan yargısı tarafından iadelerinin ret edilmesi ve Gülen cemaati yandaşı oldukları gerekçesiyle aranan Türk vatandaşarının yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçişleri gibi konular eklenmiş bulunuyor.

Tsipras'ın Ankara ziyaretinde tüm bu konuların masaya yatırılması beklenirken, Yunan hükümeti en azından Kıbrıs sorununun çözümünü öngören müzakerelerin kesildiği yerden devam edileceği doğrultusunda bir kararın verilmesini ümit ediyor.

Tsipras Türkiye ve Kıbrıs konusunda daha mı esnek olacak?

Yunan Başbakanın Yunanistan'ın Makedonya Cumhuriyeti ile arasındaki 27 yıllık isim ihtilafını gideren -ve kendi ifadesiyle- "tarihi Prespes Anlaşması"ndan sonra, şimdi de yarım asırlık Kıbrıs sorununun çözümü için bir hamle yapma cesaretini gösterip göstermeyeceği tartışılıyor.

Yunan basınında çıkan bu yöndeki yorumlarda, Tsipras hükümetinin küçük ortağı konumundaki "Bağımsız Helenler- ANEL" partisi lideri ve Türkiye'ye karşı sert söylemleriyle tanınan milliyetçi Savunma Bakanı Panos Kammenos'un istifa etmesinden sonra Tsipras'ın gerek Türk-Yunan ilişkileri gerekse Kıbrıs sorunu konularında "daha esnek olabileceğine" ve dış politka konularındaki manevra alanını genişletebileceğine değiniliyor.

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ise son zamanlarda bölgedeki gerginliği artırdığı gözleniyor.

Yunanistan'ın, Kıbrıs adası, İsrail ve Mısır arasındaki deniz bölgelerinde ilan edilen zahiri Münhasır Deniz Bölgeleri (MEB) Türkiye'yi rahatsız eden başlıca konulardan biri haline geldi. Türkiye son yaptığı açıklamalarında "Ege ve Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye'ye danışılmadan hiç bir oldu bittiye izin verilmeyeceği" uyarısında bulunuyor.

Kıbrıs açıklarında Amerikan Exxon Mobile petrol şirketinin yaptığı sondaj çalışmalarına karşı, Türkiye'nin de Alanya açıklarında ve Kıbrıs adası yöresinde kendi sondaj çalışmalarını yapacağını açıklaması bölgedeki tansiyonu zaman zaman artırıyor. Bu da Türk-Yunan ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyor. Tsipras'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmesinde bu konunun da ele alınması bekleniyor.

Ruhban okuluna ilk ziyaret

Yunan Başbakanın Ankara ziyaretinden bir gün sonra 6 Şubat Çarşamba günü İstanbul'a gerçekleştireceği ziyarete de önem veriliyor.

Tsipras, 1972'de kapatılan Ruhban Okulunu ziyaret edecek olan ilk Yunan Başbakanı olacağı için Yunan hükümetinin yıllardan bu yana Ruhban Okulunun yeniden açılması ile beklentilerini yeniden gündeme getirmiş olacak.

Tsipras ve kendisine eşlik eden heyet, Patrik Bartholomeos'un Ruhban Okulu içindeki kilisede yöneteceği dini törene katılacak ve Türkiye'nin en eski kütüphanesi olarak bilinen okulun tarihi kütüphanesini görme fırsatını bulacak.

Yunanistan'ın Dışişleri Bakan vekili Yorgos Katrougalos, Tsipras'ın Türkiye ziyaret öncesinde Yunan basınına yaptığı açıklamalarında bu ziyaretin iki ülke arasında süregelen gerginliği yatıştırmayı ve diyalog yollarının açık tutulmasını amaçladığını söylemekle yetindi.

Tsipras, iktidara geldiği 2015'te İstanbul'u, 2016'da da İzmir'i ziyaret etmişti.

Stelyo Berberakis / Atina

© Deutsche Welle Türkçe

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