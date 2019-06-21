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Tsipras'tan Kıbrıs açıklaması: Türkiye için sonuçları olur

21.06.2019 17:43 | Son Güncelleme

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramak için Doğu Akdeniz'e sondaj gemisi göndermesine Yunanistan tepki gösterdi.

Tsipras'tan Kıbrıs açıklaması: Türkiye için sonuçları olur

Yunanistan Başbakanı Tsipras bu durumun Türkiye için sonuçları olabileceğini söyledi.Doğal gaz ve petrol aramak için ikinci sondaj gemisini Doğu Akdeniz'e gönderen Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleriyle ilgili Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'tan açıklama geldi. Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) liderlerini bir araya getiren zirvenin ardından konuşan Tsipras, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin gaz arama hakkına meydan okumayı sürdürmesi durumunda Türkiye için sonuçları olabileceğini söyledi.

Tsipras, "Türkiye'nin saldırganlığında bir artış var. Bu sadece Yunanistan'la ilişkilerinde gözlemediğimiz bir şey değil, ABD gibi önemli ülkelerle ve Avrupa'yla olan ilişkilerinde de böyle" sözleri ile Ankara'yı eleştirdi.

Juncker: Türkiye'nin yaptığı kabul edilemez

Kıbrıs konusunda yaşanan gerginlikle ilgili bir açıklama da Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den geldi. Juncker, Ankara'nın sert bir eylemle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Zirve sonrası konuşan Juncker, "Türkiye'nin Kıbrıs'ın karasularında yaptığı tamamen kabul edilemez" dedi. Komisyonun alınacak önlemler için en kısa zamanda öneride bulunmakla görevlendirildiğini belirten Juncker, "Bunlar yumuşak önlemler olmayacak" diye konuştu.

AB'den kınama

Doğal gaz ve petrol arama faaliyetleriyle ilgili yaşanan gerginlikle ilgili Avrupa Birliği liderleri adına da dün yazılı bir açıklama yapıldı. Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini "yasadışı" olarak tanımlayarak, güçlü bir şekilde kınadığını belirtti.

AB'nin 28 lideri adına yapılan açıklamada "Avrupa Konseyi, Komisyon'a ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi'ne vakit kaybetmeden uygun önlem seçeneklerini sunma yönünde yapılan daveti destekliyor" ifadesi yer aldı. AB liderleri ayrıca Birliğin gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam dayanışma içerisinde uygun bir cevap verilmesi için hazır beklediğini vurgulandı.

Hafta içerisinde Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu'na Türkiye'ye karşı "hedefe yönelik önlemleri" de kapayacak şekilde uygun önlemlerin değerlendirilmesi için görev vermişti.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini ve sondaj faaliyetlerinin kıta sahanlığı içerisinde yürütüldüğünü söylüyor.

Fatih sondaj gemisinin ardından üç ay süreyle görev yapacak Yavuz adlı ikinci gemi dün Kocaeli'nden yola çıkmıştı. Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez, sondaj çalışmalarının Temmuz'da başlayacağını açıklamıştı.

AFP,rtr/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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