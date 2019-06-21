Tsipras'tan Kıbrıs açıklaması: Türkiye için sonuçları olur

Yunanistan Başbakanı Tsipras bu durumun Türkiye için sonuçları olabileceğini söyledi.Doğal gaz ve petrol aramak için ikinci sondaj gemisini Doğu Akdeniz'e gönderen Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleriyle ilgili Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'tan açıklama geldi. Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) liderlerini bir araya getiren zirvenin ardından konuşan Tsipras, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin gaz arama hakkına meydan okumayı sürdürmesi durumunda Türkiye için sonuçları olabileceğini söyledi.

Tsipras, "Türkiye'nin saldırganlığında bir artış var. Bu sadece Yunanistan'la ilişkilerinde gözlemediğimiz bir şey değil, ABD gibi önemli ülkelerle ve Avrupa'yla olan ilişkilerinde de böyle" sözleri ile Ankara'yı eleştirdi.

Juncker: Türkiye'nin yaptığı kabul edilemez

Kıbrıs konusunda yaşanan gerginlikle ilgili bir açıklama da Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den geldi. Juncker, Ankara'nın sert bir eylemle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Zirve sonrası konuşan Juncker, "Türkiye'nin Kıbrıs'ın karasularında yaptığı tamamen kabul edilemez" dedi. Komisyonun alınacak önlemler için en kısa zamanda öneride bulunmakla görevlendirildiğini belirten Juncker, "Bunlar yumuşak önlemler olmayacak" diye konuştu.