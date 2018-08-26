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TSK, 26-30 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle "Malazgirt'ten Kocatepe'ye" başlıklı video yayınladı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 26-30 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle "Malazgirt'ten Kocatepe'ye" başlıklı bir video hazırlandı. Videoda Malazgirt Zaferi'ne ait görseller ile Büyük Taarruz'a ilişkin görüntüler yer aldı.

TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşılan video, atlı Türk birlikleri, Sultan Alparslan'ın görüntüsü ve "Askerlerim, bugün burada ne emreden bir Sultan ne de emir alan bir asker vardır. Ya zafer kazanırız ya şehit olarak cennete gideriz." sözlerinin bulunduğu görselle başlıyor.

Daha sonra, Gazi Mustafa Kemal'in, Türk askerlerini selamlamasına ve savaş alanından görüntülere yer verilen videoda, Atatürk'ün imzası ile "Ya istiklal ya ölüm." sözleri bulunuyor.

Video, Türk bayrağı ve "Büyük Zafere Adım Adım" ifadeleriyle sona eriyor.

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Anahtar Kelimeler:
TSK zafer haftası Malazgirt Zaferi 30 Ağustos Zafer Bayramı

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