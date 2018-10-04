TSK: 26 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) son iki günde yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirilen 26 teröristten 20’sinin Irak’ın Kuzeyine düzenlenen hava harekâtları neticesinde öldürüldüğünü açıkladı.
TSK, Irak’ın Kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarının bir kısmıyla ilgili görüntüleri paylaştı.
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