TSK: 7'si sözde lider kadroda olmak üzere 52 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), son bir haftada terörle mücadele harekâtı kapsamında yapılan operasyonlarda 7'si sözde lider kadroda olmak üzere 52 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. '52 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR' Açıklamada, 10 Ağustos-16 Ağustos 2018 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak ve Siirt ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarına aralıksız devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "İcra edilen operasyonlarda; Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 15 Ağustos 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen sözde PKK/KCK terör örgütü yürütme konseyi üyesi ve Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden dahil, 7'si sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 39 ve yurt dışında 13 olmak üzere toplam 52 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 19 adet piyade tüfeği, iki adet tabanca ve bu silahlara ait muhtelif mühimmat ile bir adet RPG-7 roket atar, 30 adet el bombası, 10 adet telsiz, 150 kg amonyum nitrat ele geçirilmiş ve 41 adet EYP imha edilmiştir. Sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

'2 BİN 15 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINDA' TSK, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekatlardan Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili ise şu ifadelere yer verdi: "Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır." Açıklamada, İdlib bölgesiyle ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren planlı Gözlem Noktalarının tamamı (toplam 12 adet) faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana'da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir." 'ZEYTİN DALI HAREKATI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR' Açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı'nın da başarılı bir şekilde devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost/kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve Türkiye'de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönmelerini sağlamak üzere, 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı' başarıyla devam etmektedir. 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Yerel Kolluk Kuvvetleri de göreve başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

'ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4 BİN 573' Zeytin Dalı Harekâtı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait mevzi, depo ve sığınakların hedef alındığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi: "Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 573 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 240 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 263 adet mayın ve 1381 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."