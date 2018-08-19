TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiğini bildirdi.

Ayrıntılar gelecek...

