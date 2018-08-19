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TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiğini bildirdi.

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiğini bildirdi.

Ayrıntılar gelecek...

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TSK asker Amerika

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