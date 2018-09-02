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TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 21:29 | Son Güncelleme

TSK, Şemdinli / Balkayalar bölgesinde icra edilen operasyonlarda mağara içerisinde gizlenmiş vaziyette bir 107 mm’lik ÇNRA namlusunun ele geçirildiğini açıkladı.

TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 107 milimetrelik Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) namlusu bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Şemdinli'nin Balkayalar bölgesinde icra edilen operasyonlarda mağara içerisine gizlenmiş vaziyette 107 milimetrelik ÇNRA namlusu ele geçirildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK ÇNRA namlusu Şemdinli

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