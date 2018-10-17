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TSK açıkladı! Kuzey Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 16:39 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı 12 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK açıkladı! Kuzey Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist öldürüldü!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 12 terörist etkisiz hale getirildi.

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TSK Türk Silahlı Kuvvetleri kuzey ırak PKK

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