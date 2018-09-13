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TSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:52 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada,"Irak kuzeyi Zap bölgesinde 13 Eylül 2018 tarihinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere ait sığınak/barınak ve silah mevzileri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre silahlı dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" denildi.

TSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hala millet aç diyen veya rte geldikten sonra yağışlar arttı diye yazan olmamış korkuyorum şu anda
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