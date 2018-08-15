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TSK açıkladı! Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 22:17 | Son Güncelleme

TSK ve MİB'in Sincar'daki operasyonunda kırmızı listedeki "KCK Sincar sorumlusu" Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi. Operasyona Hakkari'de şehit edilen minik Bedirhan'ın adı verildi.

TSK açıkladı! Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü!

TSK ve MİB'in Sincar'daki operasyonunda kırmızı listedeki "KCK Sincar sorumlusu" Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi.

OPERASYONA BOMBALI SALDIRIDA ŞEHİT OLAN MİNİK BEDİRHAN'IN ADI VERİLDİ

Sınır ötesine düzenlenen operasyona Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK ismail özden Sincar

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