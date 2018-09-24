TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bingöl bölgesine 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mavi Liste ile aranan bölge sorumlularından Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edilmiştir."
ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız
Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!
Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!
10 yıldır seks yapamayan rahibin memelerinden süt geliyor
Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu
CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın
Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum