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TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 19:44 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mavi Liste ile aranan bölge sorumlularından Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas olduğu belirlendi.

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bingöl bölgesine 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mavi Liste ile aranan bölge sorumlularından Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı Kuvvetleri Dicle Zafer Raife Elmas

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