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TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 16 Eylül 2018 tarihinde 46’ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." denildi.

TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi

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TSK münbiç ABD TSK'dan son dakika açıklaması!

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