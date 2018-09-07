TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü üyesi 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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