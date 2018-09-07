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TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 21:57 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 07 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü üyesi 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK ırak Avaşin basyan terörist

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