TSK Aden Körfezi’nde 1 yıl daha görev yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi’nde 1 yıl daha görev yapmasıyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde 1 yıl daha görev yapmasına dair tezkere TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

