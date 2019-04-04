TSK, Afrin Dağlarında terörist arıyor

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin bölgesini terörden arındırarak huzur ve güvenliği sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Afrin’deki barış ve istikrar ortamını sabote etmeyi amaçlayan terörist unsurlara göz açtırmama kararlılığını sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sınırlarımızın güvenliğinin devamı ve gerek kendi vatandaşlarımızın gerekse bölge halkının huzur ve güvenliğinin temini ile diğer kurum ve kuruluşların bölgeye olan desteklerinin güvenle devam etmesi için, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede bulunan unsurlarının harekât alanının içinde ve sınırlarda yer alan dağlık kesimlerde, bölgede yaşayan halkın da yoğun desteği ile, bölgede artıkları kalan ve bölgeye sızma gayreti içinde bulunan terörist unsurlara karşı operasyonel faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.

