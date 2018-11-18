TSK, Afrin'de operasyon başlattı

CNN TÜRK muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın aktardığı bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de operasyon başlatıldı. Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bölgede yağma ve soygun yapan bir gruba karşı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

GÜVENLİK UZMANI AĞAR'DAN AÇIKLAMA

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Afrin'de yaşanan olaylarla ilgili bir tweet paylaştı.

Ağar tweet'inde şunları yazdı; "Afrin’de sabah saat 5’den beri yaşanan çatışmalar: Bütün ÖSO gruplarının birleşmesiyle oluşturulan Ceyş ül Vatan grubuna katılmayan, ayrımcılık, bozgunculuk, halka zarar üreten Ahrur-u Şarkiye grubuyla İLGİLİ.

Bununla birlikte:

1-YPG/PKK hücreleri

2-Hırsızlık çeteleri HEDEFTE."

AYRINTILAR GELİYOR...

