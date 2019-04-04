TSK, Afrin'e sızmaya çalışan teröristlere göz açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesine sızma gayreti içinde olan teröristlere karşı operasyonlarını sürdürüyor.

'Zeytin Dalı Harekatı' ile Afrin'i terörden arındırarak, huzur ve güvenliği sağlayan TSK, bölgedeki barış ve istikrar ortamını sabote etmeyi amaçlayan terörist unsurlara göz açtırmıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sınır güvenliğinin devamı, gerek Türk vatandaşlarının gerekse bölge halkının huzur ve güvenliğinin temini için TSK, bölgede çalışmalarına devam ediyor. Türk askeri, bölgede yaşayan halkın yoğun desteğiyle bölgeye sızma gayreti içinde bulunan teröristlere karşı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

ANKARA, (DHA) -

