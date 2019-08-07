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TSK: Anıtkabir'in resmî sosyal medya hesabı yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2019 10:16 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabının bulunmadığını açıkladı.

TSK: Anıtkabir'in resmî sosyal medya hesabı yok

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabının bulunmadığını açıkladı.
TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı 'Anıtkabir' ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından 'Anıtkabir Resmî Hesabıdır' ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir'in resmî sosyal medya hesabı bulunmamaktadır" denildi. Açıklamada, Anıtkabir resmi internet sitesine 'www.anitkabir.tsk.tr' adresinden erişilebileceği belirtildi.

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