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TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı'ndan Spasskaya Kulesi Askeri Bandolar Festivali'nde konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 17:19 | Son Güncelleme

 

12 ülkeden askeri bandoların katıldığı ve toplam 24 bandonun sahne aldığı Moskova'daki Spasskaya Kulesi Askeri Bandolar Festivali’nde TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı da konser verdi.

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ANKARA (DHA)

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