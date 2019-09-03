TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı'ndan Spasskaya Kulesi Askeri Bandolar Festivali'nde konser

12 \u00fclkeden askeri bandolar\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve toplam 24 bandonun sahne ald\u0131\u011f\u0131 Moskova'daki Spasskaya Kulesi Askeri Bandolar Festivali\u2019nde TSK Armoni M\u0131z\u0131kas\u0131 Komutanl\u0131\u011f\u0131 da konser verdi.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc GE\u00c7\u0130L\u0130YOR\nANKARA (DHA) Canl\u0131 yay\u0131nda korkun\u00e7 anlar! Saniye saniye kaydedildi\u0130neg\u00f6l Belediyesi \u201ce-devlet\u201dte T\u00fcrkiye birincisi3 g\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 250 ki\u015fi hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131!
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