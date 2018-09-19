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TSK az önce duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 08:48 | Son Güncelleme

TSK, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 silahlı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

TSK az önce duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerine 19 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TSK terörist haftanin Gara

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