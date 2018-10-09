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TSK'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 09:28 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25'i asker 20'si mahrem imam olmak üzere 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK FETÖ asker

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