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TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte yeni savunma konseptinin ilk adımları Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni tehdit algılamalarına ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı; bazı tugayların komuta kademeleri değiştirildi ve komando tugaylarına sınıfında uzman ve deneyimli generaller atandı.

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı’na atanmasıyla birlikte Genelkurmay Başkanlığı da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli Savunma Bakanı’na bağlandı. YAŞ’ta belirlenen atamalarla özellikle muharip tugaylara sınıfında yetkin ve uzman isimler getirildi. İşte Türkiye’nin hudut güvenliği ve terörle mücadelede yeni kuvvet yapılanmasının detayları:

EN KRİTİK YAŞ

Yeni sistemin ilk Yüksek Askeri Şurası’nın hazırlığı çok önceden yapıldı. Daha önce Genelkurmay yerine Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde birer 'tümgeneral-tuğgeneral ve sivil yönetici' şeklinde dar kadroyla yürütülen sicil-terfi çalışmaları, Hulusi Akar’ın Savunma Bakanlığı’na getirilmesiyle daha teknik ve profesyonel şekle büründü, önceki YAŞ toplantısında yaşanan sıkıntılar bertaraf edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle olağan koşullarda 360 seviyesinde olan general-amiral sayısı 215’lere kadar düşmüştü. Düzeltme yapılarak general-amiral sayısı 244’e çıkarıldı.

4 YENİ TUGAY KURULDU

Kamuoyuna yansıyan Denizli 11. Komando Tugayı dışında Sakarya 7. Komando Tugayı, Trabzon 17. Komando Tugayı ve Kırklareli 41. Komando Tugayı kuruldu. Kayseri, Bolu, Hakkâri, Tunceli klasik komando tugay yapılanması, daha önce ihtiyaç doğrultusunda Bingöl-Siirt komando tugayları, Jandarmada 2 tugay ve diğerleriyle sayı 12 olarak genişletilmişti. Yeni yapılanmada buna 4 tugay daha eklendi ve sayı 16’ya yükseldi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Muharebeler artık öyle kara orduları ile kazanılmıyor kim gökyüzünde daha yüksekte uçuyorsa kim gökyüzünde daha az yakalanıyorsa muharebeleri kazananda odur ister hayıflanın ister itiraz edenin şuanda yeryüzünün ve gökyüzünün Kartal’ı Amerika’dır . Amerika dünyadan geçmiştir uzayda askeri güç kurmuştur maalesef bizim teknolojimiz Amerika’nın bize verdiği yani izin verdiği kadarıyladır biz ağzımızla f16 yakalasak bile beyhudedir . Amerika bugünlere öyle 50 senede gelmedi bizde bugünlere 50 senede düşmedik adamlar çalıştı çırptı bilimle ve paranın desteğiyle dünya hegomanyası kurdu uyan ülkem
amerikan filmlerinin çok izlemenin zararları işte.
İKTIDAR MİLLİ SAVUNMA BAKANLIGINI ASKER KÖKENLİ BAKAN YAPMAKLA EN DOGRUSUNU YAPTI BU BÖYLE GİTMELİ ÖRNEK BEDELLİ ASKERLİKTE MİLLİ SAVUNMA BAKANI SİVİL OLSAYDI 21 GÜNLÜK ASKERLİK YAPTIRMAZLARDI 21 GÜN ASKERLIK YAPSAN NE OLUR DIYENLERE 21 GÜN ASKERLİK YAPSINLAR ASKERLİĞİN NE DEMEK OLDUGUNU ÖGRENİRLER TUVALET NÖBETİ GECE UYKUDA ALARM İŞTIMAYA KALK KARAVANA YANİ YEMEKHANE İŞLERİ HAYATI ÖGRENİRLER
teknolojiyi kullanan insan değil mi? Doğru teknolojik ve ekonomik açıdan bakacak olursak bizden çok ilerlerler. Ancak abd nin yaptığı uçakları biz onlardan daha iyi kullanıyoruz. Askeri alanda Mete Hanın kurduğu Türk ordusunun üzerine ordu tanımam dünyada. si*mişim teknolojisini savaş karada kazanılır. Ne Mutlulu Türküm Diyene..
@aslanbey191919 BU YORUM TEBRİK EDİLİR...
Anlaşıldığı kadarıyla bu 16 tugayın karşılığı 1 kolordu demektir ki böylesine tehlikeli bir coğrafyada bulunan ülkemiz için yeterli değil. Çünkü bundan 25-30 sene evvel komando birliklerinde görev alacak personele, şimdiki özel kuvvet personeline verilen eğitimin kısaltılmışı veriliyordu ki bir personel tam bir ölüm makinesi haline geliyordu. Şu an komando personeline verilen eğitim, yarım asır önce piyadelere verilen eğitimle denk. Komando "herşeyin bittiği, tükendiği yerde o vardır" düsturundan hareketle yetiştirilmelidir. Ancak bu durumda 16 tugay yeterli olabilir.
profesyonel ordunun temel taşlarını oluşturan uzman erbaşların özlük haklarındaki sıkıntılarını çözmeyip, uzman erbaşlığı özendirecek çalışmalar yapmadıkça istersen her askeri birliği komando birligi yap. adamlar sözleşme bitiminde ilk fırsatta elinizden kaçıp sivile gidiyorsa bunun adı profesyonel ordu falan değildir
Tamami profesyonel askerlik olmali bence pöh ve jöh birlesecek 30 yasina kadar bu iki birim komando tugayina donusturulecek 30 yasini asanlar pöh ve jöh terfi alacak kalbin en hizli caĺistigi zaman komando olmali bak ozaman ne oluyo lesleri bile bulamazlar
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