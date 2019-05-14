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TSK'da OHAL'den sonra 1553 personel ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 1553 personel ihraç edildi. OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar 151 emekli askerin rütbesi geri alındı.

TSK'da OHAL'den sonra 1553 personel ihraç edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 1553 personel ihraç edildi, 151 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütünün inlerine giren Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahta devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre belirlenen müşterek kıstaslar, tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

BAKAN ONAYI İLE İHRAÇLAR

Bu kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 879, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 242 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 432 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'den bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 1553 oldu.

Öte yandan söz konusu süre içinde 151 emekli askerin de rütbesi geri alındı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
TSK Milli Savunma Bakanlığı FETÖ

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