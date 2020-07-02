TSK'da yeni düzenleme! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu

TSK'da disiplin uygulamas\u0131nda d\u00fczenleme yap\u0131lmas\u0131 ile harekat etkinli\u011finin art\u0131r\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla haz\u0131rlanan kanun teklifi, TBMM Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na sunuldu.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Spor yapmadan 150 kilo zay\u0131flad\u0131! Bak\u0131n s\u0131rr\u0131 neymi\u015fAtat\u00fcrk'\u00fcn projesi 83 y\u0131l sonra ger\u00e7ek oluyor...Survivor Anlat Bakal\u0131m'da Bar\u0131\u015f'la e\u015fle\u015fen ki\u015fi kim, hayat\u0131?