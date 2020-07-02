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  4. TSK'da yeni düzenleme! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu

TSK'da yeni düzenleme! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 09:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre TSK'ya yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi Meclis'e sunuldu.

TSK'da yeni düzenleme! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu

TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ayrıntılar geliyor...

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