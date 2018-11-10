TSK'dan 10 Kasım klibi: Daima kalbimizdesin

TSK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verildi.
Videoda Atatürk'ün, "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir." ifadesi de kullanıldı.
Anıtkabir'in gece görüntüsünün de yer aldığı klip, "Daima kalbimizdesin." yazısıyla sona eriyor.
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