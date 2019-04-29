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TSK'dan 15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:09 | Son Güncelleme

TSK'dan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi, 6 bin 154 personel hakkında süreç devam ediyor.

TSK'dan 15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı, basın bilgilendirme toplantısında önemli bilgiler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinde edinilen bilgiye göre, S-400'lerle ilgili ilk sevkiyatın Haziran ve Temmuz aylarında yapılacağı, F-35'lerin ise Kasım ayında Türkiye'ye geleceği ve Malatya'da konuşlandırılacağı belirtildi.

FETÖ İHRAÇLARI

TSK'dan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi, 6 bin 154 personel hakkında süreç devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile 1425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 150 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır." denildi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi.

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TSK ihraç edilen personel sayısı

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