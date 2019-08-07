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TSK'dan Anıtkabir açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabının bulunmadığını açıkladı.

TSK'dan Anıtkabir açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı 'Anıtkabir' ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından 'Anıtkabir Resmî Hesabıdır' ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir'in resmî sosyal medya hesabı bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, Anıtkabir resmi internet sitesine 'www.anitkabir.tsk.tr' adresinden erişilebileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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TSK Anıtkabir

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