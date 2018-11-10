HABER

TSK'dan "Daima Kalbimizdesin" klibi

İLGİNÇ HABERLER  | 10.11.2018 10:10 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle, Atatürk'ün özel görüntülerinin yer aldığı bir klip paylaştı.

TSK, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılında bir video yayınladı. "Atatürk'ü görmek demek" temasının işlendiği klipte, Ulu Önder'in yurt gezileri sırasında çekilmiş özel görüntülere yer verildi.

Atatürk'ün "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir" sözünün yer aldığı klipte, "Daima kalbimizdesin mesajı verildi.

PARTNER'Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!''Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!'
Kedisine uyguladığı yüz filtresi herkesi kahkahaya boğduKedisine uyguladığı yüz filtresi herkesi kahkahaya boğdu
Kungfu ustasından akılalmaz şovKungfu ustasından akılalmaz şov
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 kasım atatürkü anma günü mustafa kemal atatürk

En Çok Okunan Haberler

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dalgıçlar, Atatürk’ün Gözleri tablosunu denizden böyle çıkardı

Dalgıçlar, Atatürk’ün Gözleri tablosunu denizden böyle çıkardı

Kedisine uyguladığı yüz filtresi herkesi kahkahaya boğdu

Kedisine uyguladığı yüz filtresi herkesi kahkahaya boğdu

Kungfu ustasından akılalmaz şov

Kungfu ustasından akılalmaz şov

İnsanlığın adeta bittiğini gösteren görüntü tartışmalara neden oldu

İnsanlığın adeta bittiğini gösteren görüntü tartışmalara neden oldu

Kağıt toplayıcı Suriyeli çocuğun sokakta namaz kılarken görüntüsü duygulandırdı

Kağıt toplayıcı Suriyeli çocuğun sokakta namaz kılarken görüntüsü duygulandırdı

Devasa heyelan anı otobüs kamerasına yansıdı

Devasa heyelan anı otobüs kamerasına yansıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.