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TSK'dan Gelibolu'da nefes kesen tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" gerçekleştirildi.

TSK'dan Gelibolu'da nefes kesen tatbikat

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Kolordu Komutanlığı Kıtalı Komuta Yeri ve Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı"nın, Gelibolu'nun Kavakköy beldesinde başarıyla icra edildiği belirtildi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
TSK tatbikat Gelibolu Çanakkale

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