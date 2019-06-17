TSK'dan Gelibolu'da nefes kesen tatbikat

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Kolordu Komutanlığı Kıtalı Komuta Yeri ve Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı"nın, Gelibolu'nun Kavakköy beldesinde başarıyla icra edildiği belirtildi.
2’nci Kolordu Komutanlığı Kıtalı Komuta Yeri ve Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı, Kavakköy/Gelibolu’da başarıyla icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jxIn9Gbtx8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 17 Haziran 2019
(AA)
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