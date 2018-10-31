TSK Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini vurdu

Şanlıurfa sınır hattından Suriye'nin Ayn el Arap bölgesine yapılan obüs atışlarında PYD/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı. Bölgeden patlama seslerinin geldiği belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, türbeye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki İncirlidere Tankçılar Karakolu'na sabah saatlerinde Suriye tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından sınırdaki tank ve zırhlı birlikler tarafından karşılık verildi. Süren catışmalarda misliyle karşılık verilirken 4 terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bölgedeki hareketlilik sürüyor.

Kaynak: AA/İHA

