HABER

TSK Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 13:44 | Son Güncelleme

Şanlıurfa sınır hattından Suriye'nin Ayn el Arap bölgesine yapılan obüs atışlarında PYD/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı.

Şanlıurfa sınır hattından Suriye'nin Ayn el Arap bölgesine yapılan obüs atışlarında PYD/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı. Bölgeden patlama seslerinin geldiği belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, türbeye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki İncirlidere Tankçılar Karakolu'na sabah saatlerinde Suriye tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından sınırdaki tank ve zırhlı birlikler tarafından karşılık verildi. Süren catışmalarda misliyle karşılık verilirken 4 terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bölgedeki hareketlilik sürüyor.

5bd98da8c03c0d2118debb4c

Kaynak: AA/İHA

PARTNERFarkında değilsiniz ama kameradan izleniyorsunuz! İşte korunmanın yollarıFarkında değilsiniz ama kameradan izleniyorsunuz! İşte korunmanın yolları
Siirt Valisi Ali Fuat Atik Herekol Dağı'nda görevli askerlerle bir araya geldiSiirt Valisi Ali Fuat Atik Herekol Dağı'nda görevli askerlerle bir araya geldi
Eren Erdem'in yargılandığı davaEren Erdem'in yargılandığı dava
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK PYD Türk Silahlı Kuvvetleri

En Çok Okunan Haberler

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Seçim yaklaştı başlarlar yine vatan millet Sakarya sloganlarına. önce evin için düzeltin sonra çevre düzenlemesi yaparsınız.
bizimkile kafirleri taciz edip üzerine çekiyor girmeye bahane arıyoruz ALLAHIN İZNİYLE ORAYIDA ALACAĞIZ
kesinlikle operasyonu destekliyorum yanlış anlaşılmasın. peki belediye seçiminde kime destek vereceksiniz :)) ;))
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı!

Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı!

Son dakika! Vatan Gazetesi kapanıyor: Bugün son baskıyı yapıyoruz

Son dakika! Vatan Gazetesi kapanıyor: Bugün son baskıyı yapıyoruz

Son dakika! Tunceli'de 2 asker donarak şehit olmuştu... 2 müfettiş kentte göreve başladı!

Son dakika! Tunceli'de 2 asker donarak şehit olmuştu... 2 müfettiş kentte göreve başladı!

Siirt Valisi Ali Fuat Atik Herekol Dağı'nda görevli askerlerle bir araya geldi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik Herekol Dağı'nda görevli askerlerle bir araya geldi

Mobil Kaza Tutanağı ile hasarınızı hızlı alın!

Mobil Kaza Tutanağı ile hasarınızı hızlı alın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.