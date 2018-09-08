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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 09:11 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK hava harekatı

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