TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine 31 Ağustos 2018’de icra edilen hava harekatında; başlangıç noktasından itibaren takip edilen ve yurt içindeki örgüt mensuplarına mühimmat/silah ve patlayıcı takviyesi yapmak üzere sınır bölgesine yaklaşan bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat ikmal aracının imha edildiği kaydedildi.
Hava harekatında ilk olarak araç civarında bulunan 6 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ve ardından mühimmat ikmal aracının tam isabetle vurulduğu kaydedildi.
Söz konusu aracın çok miktarda mühimmat/silah ve patlayıcı yüklü olduğunun vuruş sonrasında oluşan patlamaların şiddetinden de anlaşıldığı vurgulandı. (İHA)
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