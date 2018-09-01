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TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

TSK, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı. Hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirilirken, imha edilen araçta çok sayıda mühimmat ve patlayıcı olduğu belirlendi. Paylaşılan görüntülerde vuruş sonrasında oluşan patlamaların şiddeti gözler önüne serildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine 31 Ağustos 2018’de icra edilen hava harekatında; başlangıç noktasından itibaren takip edilen ve yurt içindeki örgüt mensuplarına mühimmat/silah ve patlayıcı takviyesi yapmak üzere sınır bölgesine yaklaşan bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat ikmal aracının imha edildiği kaydedildi.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hava harekatında ilk olarak araç civarında bulunan 6 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ve ardından mühimmat ikmal aracının tam isabetle vurulduğu kaydedildi.

ARAÇTA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT OLDUĞU BELİRLENDİ

Söz konusu aracın çok miktarda mühimmat/silah ve patlayıcı yüklü olduğunun vuruş sonrasında oluşan patlamaların şiddetinden de anlaşıldığı vurgulandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
TSK Zap hava harekatı kuzey ırak

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