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TSK'dan Kuzey Irak ve Tunceli'ye operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 07:46 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında, 17-18 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Tunceli/Ovacık kırsalında altı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde iki olmak üzere toplam sekiz silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalında gündüz gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bugün İl Jandarma Komutanlığımızca eylem yapma hazırlığı içerisinde bulunan teröristlere yönelik yapılan operasyonlarda, Tunceli merkez kırsalında 4, gece Ovacık ilçesi kırsalında 6 terörist olmak üzere toplamda 10 bölücü terör örgütü mensubu terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgemizde operasyonlar devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

KUZEY IRAK'A OPERASYON

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Irak'ın Zap bölgesine hava destekli operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu harekatta, eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

AA

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