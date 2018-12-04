TSK'dan lazer teknolojisi! ASELSAN gelişitirdi

Konuyla ilgili konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, lazerin gerek tespit, gerek konumlama gerekse de silah olarak kullanılmasını geliştirdiklerini belirterek, "Önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız" dedi.
'Önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız'
Antalya Bilim Üniversitesi'nin (ABÜ) 'Yerli ve Milli Teknolojide Aselsan' konulu konferansında Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün konuşmacı olarak katıldı. ASELSAN üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu konferansa ABÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Antalya, Isparta ve Burdur'dan sanayiciler ve üniversite öğrencileri katıldı.
Aselsan'ın 40 yıl önceki kuruluşundaki hüzünlü hikayesini anlatan Prof. Dr. Haluk Görgün, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk ordusunun kullandığı telsizlerin zafiyet gösterdiğini, bunun da Türk savaş uçaklarının kendi unsurlarını vurmasına neden olduğunu anlattı. Bu olaydan sonra Ankara'da bir apartman dairesinde telsiz üretimi konusunda ilk adımın atıldığı kaydeden Prof. Dr. Görgün, "Aselsan'ın hikayesi telsizlerle başladı. Askeri ekipmanlar millileştirildi, yerlileştirildi. Kendi ordumuzda kullanılmasının yanında dost ve müttefik ülkelerde de kullanılır duruma gelindi" dedi.
HACADAKİ YANSITICIYLA HEDEFİ VURUYOR
MGEO Sektör Başkanlığı'nın termal, gece görüş ve lazer sistemleri geliştirdiğinden de bahseden Prof. Dr. Görgün, lazerle ilgili çok farklı seviyede gerek tespit, gerek konumlama gerekse silah olarak kullanılmasının Aselsan tarafından geliştirildiğini kaydetti. Aselsan'ın tanıtım videosundaki lazerin silah olarak havadaki bir yansıtıcı üzerinden bir hedefi vurma görüntüsünü hatırlatan Prof. Dr. Görgün, şöyle devam etti:
'ANLATILANLAR ORDUNUN KULLANDIĞI ÜRÜNLER'
"Biz şu an ulaştığımız mesafeyi söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söylemiyorum, çünkü teknolojimizin dışarıdaki farklı insanlar tarafından bilinmesi istenmez. Geliştirdiğimiz teknolojilerle önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız. Aynı zamanda lazerle konumlamada kolayca yapılabiliyor. Örneğin, bir hedef var, hedefin tam olarak konumunu belirlemeniz gerekiyor, lazeri gönderiyorsunuz, yansıyan ışığı alıyorsunuz, yansıyan ışıktan o hedefin GPS koordinatlarını hedefi vuracak unsura gönderiyorsunuz ve o daha uzaktaki unsur imha ediyor. Dolayısıyla geliştirdiğimiz ürün çıkarttığımız teknolojilerden bir tanesi lazer sistemleri. Bununla beraber güdüm ve insansız sistemler üzerine ürünlerimiz var. Bu anlattığım ürünler ordumuzca kullanılan ürünler. Hassas güdüm kiti, lazer güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti, kızılötesi arayıcı başlık, radar arayıcı başlık, çeşitli insansız kara, deniz ve hava araçları hepsi bu sektörümüzce üretiliyor."
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