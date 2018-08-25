TSK'dan Münbiç hattında 35'inci devriye!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 35'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 25 Ağustos 2018 tarihinde 35’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir"
AA
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