TSK'dan Münbiç hattında 35'inci devriye!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 35'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 25 Ağustos 2018 tarihinde 35’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir"

AA

