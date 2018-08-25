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TSK'dan Münbiç hattında 35'inci devriye!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2018 14:31 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 35'inci devriye görevini yaptı.

TSK'dan Münbiç hattında 35'inci devriye!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 35'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 25 Ağustos 2018 tarihinde 35’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir"

AA

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Anahtar Kelimeler:
TSK fırat kalkanı harekatı münbiç terör PKK PYD

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