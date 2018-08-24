TSK'dan nefes kesen klip

TSK'nın sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı aksiyon filmlerini geride bırakan klip, büyük beğeni topladı. "Etkin", "caydırıcı" ve "saygın" ifadelerine vurgu yapılan klipte, Türk ordusunun karada, denizde ve havadaki profesyonel kabiliyeti gözler önüne serildi. Belirlenen hedefleri tam isabetle vuran TSK, dosta güven, düşmana korku verdi. (İHA)
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