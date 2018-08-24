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TSK'dan nefes kesen klip

İLGİNÇ HABERLER  | 24.08.2018 17:42 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Etkin, Caydırıcı, Saygın" başlığıyla klip hazırladı. 2 dakika 41 saniyelik nefes kesen klipte, Türk ordusunun karada, denizde ve havadaki operasyonel gücü göz doldurdu.

TSK'nın sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı aksiyon filmlerini geride bırakan klip, büyük beğeni topladı. "Etkin", "caydırıcı" ve "saygın" ifadelerine vurgu yapılan klipte, Türk ordusunun karada, denizde ve havadaki profesyonel kabiliyeti gözler önüne serildi. Belirlenen hedefleri tam isabetle vuran TSK, dosta güven, düşmana korku verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
TSK caydırıcı klip

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