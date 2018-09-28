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TSK'dan operasyon duyurusu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:31 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında son bir haftada, 37 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'dan operasyon duyurusu!

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 (Olay anı görüntüsüyle) -  Ünlü et lokantasında "alev şov" faciayla sonuçlanıyordu (Olay anı görüntüsüyle) -  Ünlü et lokantasında "alev şov" faciayla sonuçlanıyordu
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TSK terör PKK

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