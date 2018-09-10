TSK'dan Pendik'teki rehine krizi sonrası saldırgan ile ilgili flaş açıklama!

Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi’ndeki yaşanan rehine krizi sonrası TSK'dan saldırgan hakkında açıklama geldi. Nişanlısını rehin alan Umut Kaya'nın "Uzman erbaş" olarak basına yansıması sonrası TSK zanlının askerliğini yükümlü piyade er olarak yaptığını açıkladı.
TSK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"İstanbul/Pendik’te bulunan bir okulda bugün meydana gelen olayın zanlısı olarak tespit edilen şahsın, askerliğini yükümlü piyade er olarak yerine getiren bir personel olduğu ve olay sırasında izinli bulunduğu tespit edilmiştir."
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