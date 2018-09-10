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TSK'dan Pendik'teki rehine krizi sonrası saldırgan ile ilgili flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:13 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'teki bir okulda bugün meydana gelen rehine krizi sonrası TSK açıklamada bulundu. TSK tarafından yapılan açıklamada saldırganla ilgili olarak, "Askerliğini yükümlü piyade er olarak yerine getiren bir personel olduğu ve olay sırasında izinli bulunduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TSK'dan Pendik'teki rehine krizi sonrası saldırgan ile ilgili flaş açıklama!

Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi’ndeki yaşanan rehine krizi sonrası TSK'dan saldırgan hakkında açıklama geldi. Nişanlısını rehin alan Umut Kaya'nın "Uzman erbaş" olarak basına yansıması sonrası TSK zanlının askerliğini yükümlü piyade er olarak yaptığını açıkladı.

"ASKERLİĞİNİ PİYADE ER OLARAK YERİNE GETİRİYOR"

TSK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul/Pendik’te bulunan bir okulda bugün meydana gelen olayın zanlısı olarak tespit edilen şahsın, askerliğini yükümlü piyade er olarak yerine getiren bir personel olduğu ve olay sırasında izinli bulunduğu tespit edilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
TSK pendik rehine krizi

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