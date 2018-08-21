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TSK'dan son dakika açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 21:05 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada, 'Yüksekova bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir' ifadeleri kullanıldı.

TSK'dan son dakika açıklaması!

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
TSK asker Yüksekova

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